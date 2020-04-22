Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerinde kapanan iş yerleri ve durdurulan hizmetlerde günlük çalışarak geçimini sağlayan 600 işçi ile ailesine gıda yardımı yapıldı.

Ülkedeki Covid-19 vaka sayısının yaklaşık yarısının bulunduğu Pencap eyaletinin başkenti Lahor ile Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan kentinde yapılan yardımdan 3 binin üzerinde kişinin faydalanması bekleniyor.

TİKA, ülkenin salgınla mücadelesine destek vermek için de 60 binden fazla maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan yardımında bulunmuştu.