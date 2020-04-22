Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından AA'ya yaptığı açıklamada "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz
22.04.2020 - 18:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getirip, farklı şehirlerde karantina altına almış olacağız" dedi.
Etiketler : bakan çavuşoğlu,karantina,açıklama,
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