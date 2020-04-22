Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan dünya çapında 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye, dış ülkelere yardımını sürdürüyor. Koronavirüs salgınının Pakistan'da da yayılması üzerine Türkiye'den Pakistan'a uçakla tıbbi malzemelerin bulunduğu yardım paketi gönderildi. Yardım paketlerinde hastanelerde korona virüsle mücadele eden Pakistanlı doktorlar için 20 bin N-95 maske ve 18 bin 500 koruyucu giysinin yer aldığı tıbbi ekipmanlar bulunduğu belirtildi.

İslamabad Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan askeri uçağı Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul karşılarken tıbbi malzemeler, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) yetkililere teslim edildi.

Pakistan'da 10 bin 76 koronavirüs vakası tespit edilirken toplam 212 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Özel Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza ülkedeki korona virüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3-4 hafta Pakistan için çok kritik" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başkanı Han'ın test sonucu bekleniyor

Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, 15 Nisan'da Edhi ile bir araya gelen Pakistan Başbakanı Imran Han'a Covid-19 testi yapıldı. Faysal Edi evinde karantinaya alınırken Han'ın testlerinin sonucu bekleniyor. Edhi ve Han'ın görüşmede eldiven ve koruyucu maske takmaması, virüsün Edhi'den Han'a bulaşma riskini daha da güçlendirdi. Başbakanlıkta Han ile buluşan Edhi, vakfın topladığı 10 milyon Pakistan Rupisini Covid-19 ile mücadelede yardım fonuna bağışlamıştı.