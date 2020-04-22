Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 Valimizle birlikte Sosyal Yardım Fazlarımızın sahadaki takibini konuştuk. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, kolluk kuvvetlerimize sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmadaki gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 81 il valisiyle görüştü
22.04.2020 - 21:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilin valisiyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk,vali,görüşme,
698686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698686.aspx
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