Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “81 Valimizle birlikte Sosyal Yardım Fazlarımızın sahadaki takibini konuştuk. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, kolluk kuvvetlerimize sosyal yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmadaki gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.