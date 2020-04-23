Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Defne apartmanı B blok'un bina görevlisi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanedeki tetkikler sonucunda bina görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkan bina görevlisinin çalıştığı 25 daire bulunan 7 katlı apartman 14 günlük karantina sürecine alındı.
Polis ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarında önlemler alınarak kapatıldı.
Bina görevlisi korona oldu 7 katlı apartman karantinaya alındı
23.04.2020 - 00:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de bina görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu, 7 katlı apartman karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Defne apartmanı B blok'un bina görevlisi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanedeki tetkikler sonucunda bina görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkan bina görevlisinin çalıştığı 25 daire bulunan 7 katlı apartman 14 günlük karantina sürecine alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,bina görevlisi,karantina,
698706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698706.aspx
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