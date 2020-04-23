Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan Defne apartmanı B blok'un bina görevlisi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanedeki tetkikler sonucunda bina görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkan bina görevlisinin çalıştığı 25 daire bulunan 7 katlı apartman 14 günlük karantina sürecine alındı.

Polis ekipleri tarafından karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarında önlemler alınarak kapatıldı.