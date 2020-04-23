Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine 25 dairenin bulunduğu binanın çevresinde önlem aldı.
Kayseri'de 7 katlı bina karantinaya alındı
23.04.2020 - 02:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 7 katlı bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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698711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698711.aspx
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