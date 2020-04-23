Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine 25 dairenin bulunduğu binanın çevresinde önlem aldı.