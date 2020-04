Türkiye Gazetesi

∂ Koronavirüsle mücadelede her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

∂ Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden. Entübe edilenler yüzde 58’den yüzde 10’a kadar düştü. Bu, tedavide ne kadar başarılı sonuç elde ettiğimizin çok çarpıcı bir örneği.

∂ Salgına rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Her üç servis yatağından sadece bir tanesi doludur. Doluluk oranı yüzde 30’tur. Avrupa’da bütün yatakların dolu hâlde olduğu, stadyumlarda, AVM’lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır.

∂ (New York Times’ın ölüm sayısının saklandığı iddiası): Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ’ye (Dünya Sağlık Örgütü) verdik, vermeye devam ediyoruz.

∂ Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı.

∂ Şu an erken dönemde okulların açılması düşünülmüyor.