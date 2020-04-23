Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşturulan Bilim Kurulunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk üyelerce toplandığı bir video paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenlerin çocuklarca canlandırıldığı videoda, Bilim Kurulunun önceki toplantılarının birinde Bakan Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.