Adalar Kaymakamlığı, Covid-19 salgını nedeniyle ilçeye giriş-çıkışların 26 Nisan 24.00'ten 31 Mayıs 24.00'e kadar geçici durdurulmasına karar verdi
Adalar'a giriş-çıkışlar geçici olarak durduruldu
23.04.2020 - 21:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalar Kaymakamlığı, Covid-19 salgını nedeniyle ilçeye giriş-çıkışların 26 Nisan 24.00'ten 31 Mayıs 24.00'e kadar geçici durdurulmasına karar verdi.
Etiketler : adalar,koronavirüs,
698974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698974.aspx
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