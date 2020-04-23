Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.

Atakule kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı.

Dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.