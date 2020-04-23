Serik'te bu özel günde İstiklal Marşı Belediye hoparlörlerinden çalındı. Bu sırada Serik Devlet Hastanesi'nde gorevli olan sağlık çalışanları, görevleri gereği hastanede bulunan polis ve jandarma ile hastane önüne çıkıp İstiklal marşını sosyal mesafeyi gözeterek birlikte okudular.
Sağlık çalışanları ve polis istiklal Marşı'nı birlikte okudu
23.04.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nin Serik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye genelinde saat 21:00'de okunan İstiklal Marşı'na sağlık çalışanları ve emniyet güçleri birlikte eşlik etti.
Etiketler : antalya,serik,sağlık çalışanları,polis,
698987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/698987.aspx
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