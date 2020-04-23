Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serik'te bu özel günde İstiklal Marşı Belediye hoparlörlerinden çalındı. Bu sırada Serik Devlet Hastanesi'nde gorevli olan sağlık çalışanları, görevleri gereği hastanede bulunan polis ve jandarma ile hastane önüne çıkıp İstiklal marşını sosyal mesafeyi gözeterek birlikte okudular.