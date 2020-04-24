Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir'de yaşayan 144 Türk vatandaşı dünyadaki koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’ye getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçak Konya Havalimanında indi. Havalimanında kontrolden geçirilen vatandaşlar, daha sonra bekleyen otobüslere alındı. Vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine geçirmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Şems-i Tebrizi Yurduna yerleştirildi.