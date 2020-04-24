Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyükşehirler ile Zonguldak’a giriş çıkışlar yasaklandı. Bu illere girmek isteyenlere, Valilikten özel izin alması zorunlu kılındı. Bazı sahtekârlar bunu kendisine fırsat kapısı yaptı. Bu oyun dün polis tarafından deşifre edildi. Ağrı’da yol kontrolü yapan ekipler, İstanbul’dan Doğubeyazıt ilçesi istikametine giden bir otobüsü durdurdu. İçerisinde inceleme yapan polis, beş yolcunun Seyahat İzni Belgesi’nin sahte olduğunu belirledi. Şahıslar “500 lira bilet parası verdik. Bunun dışında sahte belge için İstanbul’da otogardaki görevliye yüzer lira ücret ödedik” dedi. Yolculara, Kabahatler Kanunu gereği her yolcuya 392 lira ceza kesildi. Bir süre sonra durdurulan başka bir otobüste de benzer yola başvuran 21 yolcu yakalandı. Bu kişilere de cezai işlem uygulandı. Erzurum’da da aynı yönteme başvuran 90 kişi polisten kaçamadı. Şehre kendi özel araçlarıyla gelen bu kişilere ise resmî belgede sahtecilikten adli işlem başlatıldı. Her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.