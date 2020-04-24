Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası birçok ülkeye göre daha geç görüldü, tedbirler daha hızlı alındı. Okullar kapatıldı, birçok şirket evden çalışma uygulamasına geçti. Sokağa çıkma yasakları gibi önleyici adımlarla kararlar çok daha hızlı ve efektif şekilde alındı. Bütün bu süreç üç aşamada yürütüldü. İlk pozitif testi sonrasında planlar devreye sokuldu. Birinci adımda vatandaşın evlerinde kalınması sağlandı ve hastaneler kapasitesinin üstüne çıkmadı. Ardından sahadan gelen rakamlar yüz güldürünce bu defa ikinci plan devreye girdi. Çeşitli tedavi ve test sayıları artırılarak vakalarda bir denge yakalandı. Son bir haftaya baktığımızda hasta artış hızımız düştü, ölüm artış hızı durağan bir döneme girdi. Yatak doluluk, yoğun bakım ve entübe oranları stabil hâle geldi. Bazı illerde vakada pik seviyelerine yaklaşıldı. Şimdi en zor süreç olan üçüncü adım var. Aynı disiplinin sürdürülmesi... Bu şekilde devam edilip vatandaşın tedbirlere uyması hâlinde Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli rahatlama devreye girecek. Bazı uzmanlar ise rahatlamanın ramazanın ortasında başlayacağı görüşünde.

DSÖ'DEN İYİMSER AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de ülkemizin salgın sınavı konusunda iyimser bir açıklama yaptı. WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık %47 oldu. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan tedbirler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" dedi.

TOPYEKÛN MÜCADELE DÖNEMİ

Bu olumlu tablonun ardından "Çalışanlarımıza lütfen güvenin" açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz. Lütfen yapılan çalışmalara güvenin ve gurur duyun. Bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, istedikleri şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz" dedi. Asıl zorlu süreç ise virüs sonrası dönem. Kritik planlamalar yapılıyor. Tarım, sanayi, tekstil ve turizm alanlarına yoğunlaşacak. Yeni paketler açıklanacak. Topyekûn bir mücadele devreye girecek.