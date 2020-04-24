Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede attığı tüm adımların yer aldığı "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele, Hep Beraber Başaracağız" kitabı hazırladı. Kitapta, ülkelerin korona virüs çerçevesinde aldığı tedbirler ve süreler detaylı bir şekilde anlatılırken; Türkiye’nin uyguladığı, ancak diğer ülkelerin hayata geçiremediği tedbirler gözler önüne serildi. Kitapta dikkat çeken detaylar şöyle:

∂ Ülkemiz 10 Ocak’ta ‘Koronavirüs Bilim Kurulu’nu oluştururken; birçok Avrupa ülkesi ise vaka görülmesinden birkaç hafta sonra uzmanlardan oluşan kriz masası ya da kontrol merkezi kurdu. Ancak, Brezilya ve İsrail herhangi bir kurul ya da konsey oluşturmadı.

∂ 11 Mart’ta görülen ilk vakadan 11 gün sonra, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirdik; Almanya’da ilk vakadan 55 gün sonra, Belçika’da 44 gün sonra, Fransa’da 53 gün sonra, İspanya’da 43 gün sonra, İsrail’de 25 gün sonra, İtalya’da ise 19 gün sonra sokağa çıkma kısıtlaması yapıldı.

∂ Ülkemizde ilk vakadan 1 gün sonra okullara ara verildi. ABD’de ilk vaka görüldükten 52 gün sonra, Almanya’da 19 gün sonra, Belçika’da 40 gün sonra, Brezilya’da 15 gün sonra okullar tatil edildi.

∂ Türkiye’de ilk vaka tespit edilmeden önce (29 Şubat’ta) Çin, İran ve İtalya gibi ülkelere uçuşlar durdurulurken; 21 Mart’ta uçuş yasağı koyulan ülke sayısı 68’e ulaştı. ABD’de de ilk vakadan 4 gün sonra seyahat kısıtlaması getirilirken; Almanya’da ilk vakadan 48 gün sonra, Belçika’da 44 gün sonra seyahatler yasaklandı.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITAN TEK ÜLKEYİZ

Türkiye, tıbbi maskeleri ücretsiz olarak dağıtmaya başlarken; diğer Avrupa ülkelerinde ücretsiz maske dağıtımı yapılmıyor. Belçika’da maske stokları kısıtlı olduğundan sadece sağlık personeli kullanabiliyor.