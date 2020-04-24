Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşen İngiliz ve Rus mevkidaşları Türkiye'ye teşekkür etti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu zor süreçte ülkesinin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükûmetine şükranlarını iletti. “İngiltere’ye çok önemli bir yardımda bulundunuz, Türkiye bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu” diyen Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini ifade etti. Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da Türkiye’den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti. Sağlık Bakanı Koca ise Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı.

173 YIL SONRA TEKERRÜR ETTİ

Bu arada armasında ay yıldız bulunan İrlanda'nın Drogheda United futbol takımı, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlar için Osmanlının 173 yıl önce ülkelerine yaptıkları yardıma atıfta bulunarak teşekkür etti. Kulübün Twitter sayfasında malzemelerin fotoğrafıyla beraber "Türk hükûmeti 1847'deki kıtlık sırasında İrlanda'ya 3 gemi gıda göndermişti. Bu hafta aynı hükûmet, İrlanda'ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi" notu paylaşıldı.