Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.
Bakan Pakdemirli: Üreticilere 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak
24.04.2020 - 13:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.
Etiketler : Bakan Pakdemirli,
699131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699131.aspx
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