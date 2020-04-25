Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi dağıtıcıları, ülkemizin virüsle mücadele ettiği şu günlerde çok önemli bir hizmete imza atıyor. Çoluk çocuğunu, kendi evinin ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp yardım bekleyen vatandaşların hizmetine koşuyor. İnsanımızın ekmek, ilaç, yemeklik ürün gibi eksiklerini getiren dağıtıcılarımız bu hizmeti tamamıyla “gönüllülük esasına göre” yapıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gazete dağıtıp vatandaşın hizmetine koşan arkadaşımız küçük Âdem’in yürek ısıtan notuyla karşılaştı. Evinin kapısındaki notunda Âdem şunları yazmıştı: Benim adım Âdem, 9 yaşındayım. Her gün bize gazete getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Gazeteyi getirmeni her gün sabırsızlıkla bekliyorum. Ama seni göremiyorum. Gazetenin boyama bölümünü çok sevdim. Ablalarımla boyuyorum. Annem için sizden bir ricam var. Evliyalar Ansiklopedisi varsa verir misiniz? Bizde Hakikat Kitabevi yayınlarının kitapları var. Ben namaz kitabını okuyorum. Sizlere dua ederim. İnşallah bu zor durumları da aşarız. Ben okuluma kavuşmayı çok istiyorum. Siz de dua edin. Allaha emanet olun... Ben de boyama kitabı istiyorum.

İSTEKLERİNE ANINDA CEVAP

Afyonkarahisar Bölge Sorumlumuz Ramazan Canavarcı ile Bolvadin Dağıtım Sorumlumuz İsmail Delen hemen harekete geçip, Adem’in taleplerini yanına alarak kapısına gitti.

Sevinci gözlerinden okunan evlatları için aile "Çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.