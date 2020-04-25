Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene 24 Nisan’da dünyayı Osmanlı Devleti’nin 1915’te Ermenilere soykırım yaptığı yalanına inandırmaya çalışan Ermeniler bu yıl da boş durmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Soykırım yalanıyla ve siyasi hesaplarla Türkiye’ye zarar vereceğini sananlar yine yanılacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihî gerçeklerin çarpıtılmasına ve yeni düşmanlıklar üretilmesine asla izin vermeyecektir. İşlemediği bir suçtan dolayı Türk milletini mahkûm etmeye çalışan ve birtakım kararlar alan ülkeler, önce kendi karanlık tarihlerine bakmalıdır” dedi.

Ne var ki, Türkiye’de aralarında Osmanlının yıkılışına sebep olan Cemal Paşa’nın torunu Hasan Cemal’in başını çektiği bir grup, Ermenileri bile gölgede bıraktı. Cemal “Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum” diye mesaj yayınladı. Bazı sol gruplar ve azınlık dernekleri de Türkiye’yi yapmadığı soykırım suçuyla yüzleşmeye davet etti.

TORUNLARI VAHŞETİ ANLATTI

Ermeni yalanına sarılanların açıklama yaptığı saatlerde Iğdır’da 83 kişinin Ermeni çetelerce katledildiği “Uzun Hüseyin Kuyusu” kurbanlarının yakınlarından feryat sesi geldi. Hakmehmet köyünde yapılan kazı çalışmalarında bulunan, 83 kişinin katledilerek atıldığı Uzun Hüseyin Kuyusu, bölgede asıl soykırım suçuna Ermenilerin imza attığını gözler önüne serdi. Kuyudan sağ kurtulan Uzun Hüseyin’in oğlu Felemez Duman “Bağladıkları erkekleri samanlığın yakınındaki su kuyusuna getiriyorlar, birer birer kuyuya atıyorlar, bazılarını baş aşağı atıyorlar ve üstlerine mermi sıkıyorlar” dedi. Katledilen Behman Güneş’in torunu Aziz Güneş “Ermeniler Behman dedeme ‘Bugün nedir?’ diye soruyorlar, o da ‘Kurban Bayramı’ diyor. ‘Siz Müslümanlar kurbanda koç kesersiniz.’ diyorlar ve dedemin gözünün önünde 18 yaşındaki amcamın başını kesiyorlar, sonra da hepsini kuyuya atıp silahla tarıyorlar” diye konuştu.

SOYKIRIMI ERMENİLER YAPTI

Türkiye-Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ise “Tarihe baktığımızda ortada bir soykırım vardır ve bu soykırımı Ermeniler Türklere karşı yapmışlardır. Ermeniler, Iğdır, Ağrı, Van, Erzurum ve Kars’ta Türklere karşı acımasızca katliamlar yapmışlardır. Bunların delili de yıllar önce bölgedeki bilimsel kazılarda ortaya çıkarılan toplu mezarlardır. Ermenistan boş tezlerle Türkiye’ye suçlamalar yapmaktadır.” açıklamasını yaptı.

UKRAYNA’DAN ANLAMLI KARAR

Ermeni diasporası dünyayı kandırmaya çalışırken Ukrayna’dan anlamlı bir adım geldi. Kiev yönetimi sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye’yi “soykırım” gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.