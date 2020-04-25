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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 terörist etkisiz hale getirildi
25.04.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 20 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
Etiketler : MSB,
699345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699345.aspx
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