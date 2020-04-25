Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.