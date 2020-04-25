Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu açıkladı: 23 bin 801 kişi yurtlarda karantinada
25.04.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Etiketler : karantina,
699349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699349.aspx
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