MSB:"Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
MSB açıkladı! Üs bölgemize taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
25.04.2020 - 12:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : MSB,
699373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699373.aspx
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