Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile görüştü
25.04.2020 - 19:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,gannuşi,tunus,
699483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699483.aspx
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