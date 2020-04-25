Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında paylaşımda, “Yedi iklim, üç kıtada görev yapan Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali’de Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı” denildi.