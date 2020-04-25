Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında paylaşımda, “Yedi iklim, üç kıtada görev yapan Kahraman Mehmetçik; Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali’de Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı” denildi.
MSB Mehmetçiğin Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali’deki ilk iftar görüntülerini paylaştı
25.04.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali’de görev yapan Mehmetçiğin Covid19 tedbirlerinden taviz vermeden ilk iftarlarını yaptığı görüntüleri paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,paylaşım,asker,
699484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699484.aspx
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