Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü.
Nisan ayında yağan kar şaşırttı
25.04.2020 - 20:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıkamış’ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.
Kaynak: İHA
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