Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla yurt dışında yaşayan Türklerin yurda getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Katar’dan 292 Türk vatandaşı, gece saatlerinde uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na getirildi.

Ateşi yüksek çıkan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Uçağa binerek vatandaşların ateşlerini ölçen sağlık ekipleri, bir vatandaşın ateşinin yüksek çıkması üzerine havalimanında hazır bekletilen ambulansı uçağın yanına istedi. Gelen ambulansa bindirilen kişi, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayrıca polis ekiplerinin de pasaport ve kimlik kontrollerinin ardından 291 yolcu, Manisa’ya götürülmek üzere dezenfektan edilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirildi. Hazırlıkların bitmesinin ardından otobüsler Manisa’ya gitmek üzere yola çıktı.