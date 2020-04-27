Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının da etkisiyle megakentin işlek cadde, meydan, park ve sahilleri bomboştu. İçişleri Bakanlığının genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü. Güvenlik güçleri, dışarı çıkanlardan evraklarının olup olmadığını sorup gerekli kontrolleri yaptı; kısıtlamaya uymayanlara ceza kesti. A Bölgesi Trafik Ekipleri Amirliği’ne bağlı ekipler de E-5 Avcılar Köprüsü altında uygulamalarına devam etti. Bu sırada yaya olarak dolaşan bir kişi, otelde kaldığını ve yemek için dışarı çıktığını söyledi. Yönetmeliğe uygun bir bahanesi ve izin belgesi olmayan şahsa Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı. Sultanbeyli’de ise, uyuşturucu sattığı belirlenen Yusuf A. (19) isimli şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, Emniyet’teki işlemlerin ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.