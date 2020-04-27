Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından İsveç’e gidecek ambulans uçağın ve sağlık ekibinin fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti: Sevgili Leylâ, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00’da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Sevgili Leylâ, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek. Cumhurbaşkanı’mızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut yapılan kontrollerin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Emrullah Gülüşken’in kızı Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı “İsveç’te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar” mesajıyla yardım istemişti.

Babasının şuurunun açık ancak hâlsiz olduğunu söyleyen Leylâ Gülüşken de “Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye” dedi.

BU DEVLET, MİLLETİN MECNUNUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Erdoğan, “Babanız artık emin ellerde, Rabbim şifalar versin. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz.

Hiç endişe etmeyin. Benim kendi danışmanım da kardiyologdur. O da yakından takip edecek” dedi. Leyla Gülüşken de “Allah sizden razı olsun Başkanım. Çok teşekkür ederim. Bu yaptıklarınız için ne desem azdır. Ülkemize ve size çok güveniyorum” karşılığını verdi.