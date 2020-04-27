Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 353 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi. Kente getirilen Türk vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları ve herhangi bir olumsuz olmaması durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.