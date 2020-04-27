Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 353 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi. Kente getirilen Türk vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları ve herhangi bir olumsuz olmaması durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.
ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada
27.04.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki KYK yurdunda karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yurt,ABD'den getirilen vatandaşlar,
699847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699847.aspx
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