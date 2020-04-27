İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada son 42 günde, Covid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşım yapan 402 şüpheli yakalandı
27.04.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Sosyal medyada son 42 günde, Covid-19'la ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,provokatif paylaşımlar,
699886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699886.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER