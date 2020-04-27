1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.
1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerler getirildi
27.04.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : taksim,bariyer,1 mayıs,
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