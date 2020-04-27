Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü
27.04.2020 - 19:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Parly,telefon,
699970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/699970.aspx
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