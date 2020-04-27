AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde deprem | Son depremler
27.04.2020 - 22:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : çanakkale,deprem,son depremler,
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