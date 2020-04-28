Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’da akciğer kanseri olan 65 yaşındaki T.D, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yakınları, cenazeyi görmek istedi ancak doktorlar koronavirüs tedbirleri sebebiyle buna müsaade etmedi. Bu duruma öfkelenen merhumun yakınları, acil servisteki camlar ile kalorifer borularını kırdı. İçlerinden biri de eline aldığı oksijen tüpü ile asistan doktor Esra Ersöz Genç ve güvenlik görevlilerini kovaladı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri sonrası serbest kaldı. Dr. Genç “Kendimi güvende hissetmiyorum” diyerek İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına seslendi. Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri de "Saldırganlar, Covid19 polikliniği olan bir yeri bastı. Onların dışarıda dolaşması bile virüsün yayılması açısından tehlikeli" dedi. Ardından şüpheli İhsan A. ile beraberindeki kişi tekrar gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta savcının konuyu yakından takip ettiğini belirtti.