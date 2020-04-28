Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi
28.04.2020 - 12:07 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Etiketler : kadir şeker,
700110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700110.aspx
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