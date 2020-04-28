Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 12.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.
Adalet hizmetlerinde yedinci 'koronavirüs önlemleri' toplantısı
28.04.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi gerçekleştiriliyor.
Etiketler : adalet hizmetleri,koronavirüs toplantısı,Abdulhamit Gül,
700120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700120.aspx
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