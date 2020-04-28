Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Eczacı Odası’nın resmi twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 20 yaşından küçük olanlar, 65 yaşından büyük olanlar, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ve bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışanlar; bu vatandaşlarımızın eczanelerimizden ücretsiz maske talebinde bulunmamaları önemle rica olunur.”

Öte yandan açıklamada kamuda çalışanlar ile özel iş yerinde çalışanların maskelerini çalıştıkları yerden ücretsiz olarak temin edeceği belirtildi.