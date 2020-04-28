Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.