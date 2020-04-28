Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya’da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.
Bakan Koca duyurdu! Rusya'daki tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
28.04.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'daki tıp öğrencisi akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu’nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Etiketler : Haluk Hasan Seyithanoğlu,Fahrettin Koca,
700156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700156.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER