MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: 11 terörist etkisiz hale getirildi
28.04.2020 - 15:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MSB,
700159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700159.aspx
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