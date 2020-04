Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER - Ürünlerin tüketilmesinden temizliğine kadar tavsiyelerin yer aldığı kılavuzda, dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Tavsiyeler arasında şunlar yer alıyor:



Alışverişte dikkat!

Gıda güvenliği için, pişmiş besinlerle çiğ besinleri ayırın, doğru şekilde pişirin, uygun sıcaklıklarda saklayın. Çabuk bozulabilen et, tavuk, balık gibi besinleri alışverişin sonunda alın. Bunların çiğ tüketilecek besinlerle temasını engelleyin ve kısa süre içerisinde buzdolabına yerleştirin.



Kontrole ayrı kaşık

Besinlerin hazırlandığı, pişirildiği alanların ve bu süreçte kullanılan her türlü araç ve gereçlerin temiz olmasına dikkat edin. Hijyen kurallarına uyun. Ağız, burun ve saçınıza dokunmayın. Tat kontrollerini yemeğin karıştırıldığı kaşıkla değil, ayrı bir kaşık ile bir tabağa koyarak yapın.



Saçınız kapalı olsun

Ellerinizi her işin başında, çiğ besinlere dokunduktan sonra, tuvaletten her çıkışta ve mendil kullandıktan, paraya, kirli araç ve gereçlere dokunduktan, öksürüp-hapşırdıktan sonra mutlaka yıkayın. Saçlarınızı yemeğe düşmesini engelleyecek şekilde toplayın ve bone takın.