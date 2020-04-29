Damla Peker ANKARA - Salgın sürecinde Covid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte onlardan bazıları:
¥ Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak.
¥ Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak.
¥ Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak.
¥ İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek.
¥ İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek.
¥ Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek.
¥ Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak.
¥ İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak.
¥ İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak.
¥ Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.
Pandemiye özel eczane
Hastanelere yakın yerlerde açılacak ve sağlık çalışanlarının riskini en aza indirecek eczanelerde sadece COVID-19 ilaçları bulunacak.
Damla Peker ANKARA - Salgın sürecinde Covid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte onlardan bazıları:
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