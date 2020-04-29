Damla Peker ANKARA - Salgın sürecinde Covid-19 pandemi eczaneleri kurulması için çalışmalara başlandı. Sağlık tesislerine yakın alanlarda kurulacak olan pandemi eczaneleri ile ilgili detaylar da belirlendi. İşte onlardan bazıları: 
¥ Eczaneler en az 10 metrekarelik bir alana sahip olacak. 
¥ Korumalı penceresi ve korunaklı kapısı bulunacak. 
¥ Bulaşma, riski sebebiyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturulacak. 
¥ İlaçlar, göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilecek. 
¥ İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilecek. 
¥ Eczanelerden yalnızca COVID-19 tedavi rehberlerinde yer alan ilaçlar verilecek. 
¥ Hasta yoğunluğu olması hâlinde izolasyon kurallarına uygun olarak bir alan oluşturulacak. 
¥ İlaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, muhafaza şartlarına ilişkin bilgiler yer alacak. 
¥ İlaç deposundan, stok bitmeden ilaç talebinde bulunulacak. 
¥ Görevli eczacı ve personel, doğrudan temasta bulunacağı için kişisel koruyucu ekipman kullanarak hizmet verecek.