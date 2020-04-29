Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, 1 Mayıs’ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine en yakın bu yerlerden alışveriş yapabilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs’ta ise kapalı olacak. Söz konusu market, bakkal ve manavlar yarın da saat 08.00-23.00 arası açık olacak.

Kısıtlamanın olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapılıp satıldığı dükkânlar da açık olacak.

1 Mayıs günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 2 ve 3 Mayıs’ta tatlı satış amaçlı iş yerleri sadece evlere servis şeklinde satış yapabilecek.