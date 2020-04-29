Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu 14.00’te toplanacak
29.04.2020 - 08:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.
Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu,
700309 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700309.aspx
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