Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.' açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk: Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik
29.04.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık.' açıklamasını yaptı.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği,
700332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700332.aspx
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