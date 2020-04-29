MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi."
MSB: Anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi
29.04.2020 - 12:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
700358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700358.aspx
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