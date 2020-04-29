Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak” denildi.
Türkiye'nin yardım eli Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de uzandı
29.04.2020 - 21:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, TSK’ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,tıbbi malzeme,afrika,
700486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700486.aspx
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