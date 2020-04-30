Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş’i (36) bulmak için şehirde sürdürülen çalışmalarda Uzuçayır Baraj Gölü’nün Atatürk Mahallesi’ndeki Öğretmenevi mevkiinde bir erkek cesedine rastlandı. Yapılan kimlik tespitinde cesedin kayıp Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’e ait olduğu tespit edildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “44’üncü günde Munzur Çayı’nda eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş Kardeş’imizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevkiinden 15 kilometre ileride. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

17 Mart’taki olayda botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki dört askerî personelden üçü kendi imkânlarıyla kurtulmuştu. Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in, 15 Temmuz’da FETÖ’cüler tarafından yaralandığı, Elâzığ depreminde de 16 kişinin kurtarılması sırasında görev aldığı öğrenildi.