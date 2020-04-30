"Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur" diyen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: Burada bakanlığımızın üstlendiği kritik rol, elbette süreci sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri hâline gelmiştir.
Bakan Kasapoğlu: Yurtlar milletin yuvası oldu
30.04.2020 - 04:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınında yurtdışından gelen vatandaşlar için karantina yurduna dönüştürülen Bakanlık yurtlarının müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
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700533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700533.aspx
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