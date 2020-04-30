Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yurdu, yuvası olmuştur" diyen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: Burada bakanlığımızın üstlendiği kritik rol, elbette süreci sürdürülebilir kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri hâline gelmiştir.