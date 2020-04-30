Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’in açılması ile birlikte bu teklifin gündeme getirilmesini istedi. Edinilen bilgiye göre, önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyerler avukat artık yeni düzenleme ile avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmamak şartıyla sigortalı bir işte çalışabilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl kıdemi olan memurlar görev süreleri içerisinde avukatlık stajı yapabilecekler. Yine eskiden üniversitelerin sadece profesör veya doçent olarak görev yapanlara ilişkin sınırlama kaldırılarak bütün öğretim görevlilerinin avukatlık yapmalarına imkân sağlanacak. Noterlerin dışında baroların da vekâletname düzenleyebilmesi planlanıyor. Yargı organları, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, noterler ve vakıflar avukatlara bilgi ve belge konusunda yardımcı olacaklar. Avukatlar ihtiyacı olduğu online bilgi ve belgelere bu kurumlardan ücretsiz olarak erişebilecek. Yardımcı olmayanlara ise göre görevi kötüye kullanmaktan ceza alacak. Türkiye Barolar Birliği delege seçimi sisteminde değişiklik yapılarak nispi seçim sistemi uygulanacak. Bu sayede barolar birliğinde demokrasi güçlendirilecek. Üye sayısı az olan baroların temsil gücü arttırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’in açılması ile birlikte ilk olarak bu teklifin gündeme getirilmesini istedi.