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MSB: Kanada’ya ait bir helikopter dün İyon Denizi'ne düştü
30.04.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"NATO SNMG-2’de görevli Kanada’ya ait FREDERICTON Fırkateyni’nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2’de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,helikopter,
700552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/700552.aspx
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